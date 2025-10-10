Opozvana predsednica zemlje nakon pucnjave na jednom koncertu

Danas pre 20 minuta  |  Beta-AFP
Opozvana predsednica zemlje nakon pucnjave na jednom koncertu

Parlament Perua izglasao je jutros opoziv predsednice te zemlje Dine Boluarte.Opoziv je izglasan većinom glasova. „Postupak opoziva predsednice je odobren“, objavio je predsednik parlamenta Hose Heri, nakon kratke sednice na kojoj se Boluarte nije pojavila, iako je bila pozvana.

Kongres je sinoć glasao za pokretanje postupka za smenu predsednice nakon pucnjave na jednom koncertu u glavnom gradu, Limi. Incident je doprineo nezadovoljstvu zbog kriminala u toj južnoameričkoj zemlji. Protesti u Peruu su intenzivirani u proteklih šest meseci protiv predsednice Dine Boluarte.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

Beta pre 10 minuta
Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

N1 Info pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Kongres

Svet, najnovije vesti »

Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

Beta pre 10 minuta
Kremlj bi u ovom trenutku podržao nominaciju Trampa za Nobelovu nagradu

Kremlj bi u ovom trenutku podržao nominaciju Trampa za Nobelovu nagradu

RTV pre 9 minuta
Kreće tačno u 10, trajaće do ponedeljka: Evropa se sprema za veliku oluju, najveći nivo pripravnosti: "opasnost je Ogromna"…

Kreće tačno u 10, trajaće do ponedeljka: Evropa se sprema za veliku oluju, najveći nivo pripravnosti: "opasnost je Ogromna" (foto,video)

Blic pre 9 minuta
Ima mrtvih! Prvi snimci zemljotresa na Filipinima! Počela hitna evakuacija! Stiže cunami! Sve se ljulja i ruši, ljudi vrište i…

Ima mrtvih! Prvi snimci zemljotresa na Filipinima! Počela hitna evakuacija! Stiže cunami! Sve se ljulja i ruši, ljudi vrište i beže na ulice! (foto/video)

Kurir pre 4 minuta
Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

N1 Info pre 9 minuta