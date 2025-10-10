Tramp predložio da se Španija izbaci iz NATO pakta jer ne izdvaja dovoljno novca za odbranu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne veruje u pretnju ruskog napada na Finsku, ali da su SAD spremne da brane saveznike u okviru NATO. „Ja ću im priteći u pomoć.

Oni su članovi NATO, divni ljudi, ali ne mislim da će se to desiti. Ne verujem da će Vladimir Putin to učiniti, šanse za to su veoma male“, izjavio je Tramp na sastanku sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom u Beloj kući, prenosi Tass. Američki predsednik je, takođe, izrazio nadu da će Rusija i Ukrajina uskoro učestvovati u pregovorima radi rešavanja konflikta. „Mislim da ćemo to postići, nadam se uskoro. Mislim da će oni prilično brzo sesti za