Zastava „One Piece“ od Nepala do Srbije: Zašto je postala simbol protesta?

Danas pre 20 minuta  |  Dojče vele
Zastava „One Piece“ od Nepala do Srbije: Zašto je postala simbol protesta?
Zašto je piratska zastava iz japanske anime „One Piece“ postala simbol protesta i pokreta generacije Z širom sveta? Nasmejana lobanja sa slamnatim šeširom i ukrštenim kostima – fanovi japanskog manga stripa i anime serije „One Piece“ odmah prepoznaju tu zastavu kao simbol „Posade slamnatog šešira“, poznate grupe pirata koju predvodi mladi kapetan Manki D. Lufi. Zastava je bila podignuta ispred nepalskog parlamenta kada je napadnut i zapaljen početkom septembra.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zastava „One Piece“ na protestima od Nepala do Srbije

Zastava „One Piece“ na protestima od Nepala do Srbije

Dojče vele pre 44 minuta
Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

"Svet je otišao dođavola": Poznata glumica naterala kolege u emisiji da joj mirišu stopala (video)

"Svet je otišao dođavola": Poznata glumica naterala kolege u emisiji da joj mirišu stopala (video)

Kurir pre 4 minuta
Zastava „One Piece“ na protestima od Nepala do Srbije

Zastava „One Piece“ na protestima od Nepala do Srbije

Dojče vele pre 44 minuta
Zastava „One Piece“ od Nepala do Srbije: Zašto je postala simbol protesta?

Zastava „One Piece“ od Nepala do Srbije: Zašto je postala simbol protesta?

Danas pre 20 minuta
10 filmskih promašaja koji su uništili studije i karijere

10 filmskih promašaja koji su uništili studije i karijere

Danas pre 1 sat
Šotra je godinama ćutao o problemima, da bi izvukao pare molio je njega za pomoć: Otkrivene tajne iza kulisa snimanja "Lajanja…

Šotra je godinama ćutao o problemima, da bi izvukao pare molio je njega za pomoć: Otkrivene tajne iza kulisa snimanja "Lajanja na zvezde"

Kurir pre 1 sat