Zastava „One Piece“ od Nepala do Srbije: Zašto je postala simbol protesta?

Zašto je piratska zastava iz japanske anime „One Piece“ postala simbol protesta i pokreta generacije Z širom sveta? Nasmejana lobanja sa slamnatim šeširom i ukrštenim kostima – fanovi japanskog manga stripa i anime serije „One Piece“ odmah prepoznaju tu zastavu kao simbol „Posade slamnatog šešira“, poznate grupe pirata koju predvodi mladi kapetan Manki D. Lufi. Zastava je bila podignuta ispred nepalskog parlamenta kada je napadnut i zapaljen početkom septembra.