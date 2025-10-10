Prvi snimci zemljotresa na Filipinima: Ljudi gubili tlo pod nogama, očekuje se i cunami (VIDEO)

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Prvi snimci zemljotresa na Filipinima: Ljudi gubili tlo pod nogama, očekuje se i cunami (VIDEO)

Zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale pogodio je u petak ujutru južne Filipine, prema izveštaju seizmološke službe zemlje.

Upozorenja na cunami izdata su za nekoliko zemalja, a stanovnici obalnih područja u blizini pozvani su da se premeste na više terene. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs) upozorio je na štetu i naknadne potrese nakon snažnog zemljotresa, koji se dogodio u blizini grada Manaj u Davau, u regionu Mindanao. Institut je revidirao magnitudu sa 7,6 na 7,5 stepeni Rihtera i locirao žarište zemljotresa na dubini od 20 km. Američki sistem za
