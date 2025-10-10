Novi trijumf srpkinje u Kini: Krunić i Danilina u polufinalu u dublu na turniru u Vuhanu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale turnira u Vuhanu, pošto su danas u četvrtfinalu pobedile kinesko-kanadski par Jue Juan i Bjanke Andresku posle dva seta, 6:4, 7:6.

Meč je trajao sat i 27 minuta. Srpska i kazahstanska teniserka uzele su četiri puta servis kinesko-kanadskom tandemu, dok su Juan i Andresku osvojile tri brejka. Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv nemačko-mađarskog para Laure Zigemund i Fani Štolar, koji je u četvrtfinalu pobedio američko-meksički dubl Ive Jović i Đulijane Olmos. U drugom polufinalu sastaće se slovačko-britanski tandem Tereze Mihalikove i Olivije Nikols i češko-australijski par
