Makron ponovo imenovao Lekornija za premijera

N1 Info pre 9 minuta  |  FoNet
Makron ponovo imenovao Lekornija za premijera
Predsednik Francuske Emanuel Makron u petak uveče ponovo je imenovao Sebastijana Lekornija za premijera, iako je on posle ostavke koju je podneo u ponedeljak rekao da je završio misiju i da se neće vraćati na tu funkciju. "Predsednik Republike je nominovao Sebastijana Lekornija za premijera i zadužio ga je da formira vladu“, navodi se u kratkom saopštenju iz Jelisejske palate. Lekorni je saopštio da je prihvatio misiju koju mu je poverio predsednik kako bi uradio
Blic pre 19 minuta
Mondo pre 50 minuta
Sputnik pre 19 minuta
Kurir pre 24 minuta
Dnevnik pre 9 minuta
Euronews pre 19 minuta
RTS pre 19 minuta
Emanuel MakronFrancuska

Danas pre 10 minuta
