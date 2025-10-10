Predsednik peruanskog parlamenta Hose Heri preuzeo dužnost šefa države

Predsednik peruanskog parlamenta Hose Heri preuzeo je dužnost šefa države nakon što je parlament Perua većinom glasova izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte.

Novi 38-godišnji šef države položio je danas zakletvu pred parlamentom. "Glavni neprijatelj su kriminalne bande i organizacije, one su naši neprijatelji danas i moramo da im objavimo rat", rekao je Heri. Novi privremeni predsednik služiće do 26. jula 2026. godine. ;Peru će održati opšte izbore u aprilu. Kongres je sinoć glasao za pokretanje postupka za smenu predsednice nakon pucnjave na jednom koncertu u glavnom gradu, Limi. Incident je doprineo nezadovoljstvu