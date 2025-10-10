(VIDEO) Gradonačelnik Zrenjanina pio gradsku vodu, sugrađani mu ne veruju da je ispravna

N1 Info pre 1 sat  |  Ina Džakula
(VIDEO) Gradonačelnik Zrenjanina pio gradsku vodu, sugrađani mu ne veruju da je ispravna

Višedecenijski problem je rešen, posle 21 godine Zrenjanin ima ispravnu vodu za piće.

To je u četvrtak uveče na Fejsbuku objavio gradonačelnik Simo Salapura, a potom danas ponovio pred novinarima u Gradskoj kući i kao dokaz popio čašu vode iz gradskog vodovoda. Gradonačelnik je u objavi na Fejsbuku priložio i rešenje Odeljenja za sanitarnu inspekciju Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, koje je potpisala sanitarna inspektorka iz Zrenjanina Gabriela Lodi. A da li priloženi dokaz uverava Zrenjanince koji poslednjih 20 godina protestuju i piju
