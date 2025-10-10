Izrael ratifikovao sporazum o primirju s Hamasom: Počinje povlačenje trupa iz Pojasa Gaze

Izraelska vlada ratifikovala je rano jutros sporazum o primirju sa Hamasom, što utire put okončanju oružanih dejstava u Pojasu Gaze u roku od 24 sata i oslobađanje izraelskih talaca u roku od 72 sata nakon prekida vatre, javlja Rojters.

Izraelska vlada odobrila je sporazum tačno 24 sata nakon što su ga medijatori u pregovorima najavili. Sporazum predviđa fazno povlačenje izraelskih trupa iz Gaze u okviru inicijative američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje dvogodišnjeg rata. Hamasov vođa u egzilu Halil el-Haja izjavio je da je dobio garancije Sjedinjenih Američkih Država i drugih medijatora da je rat završen. Izraelci i Palestinci su proslavili u četvrtak objavljivanje sporazuma, nadajući