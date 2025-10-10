Srpska teniserka u polufinalu turnira u Kini – sa partnerkom stala nadomak titule na Rolan Garosu, sad ponovo blistaju

Aleksandra Krunić i Ana Danilina, srpska i kazahstanska teniserka, plasirale su se u polufinale turnira u Vuhanu (Kina, masters serija).

One su pobedile Bjanku Andresku i Jue Juan sa 2:0, ali u veoma neizvesnim setovima – 6:4, 7:6 (1). Meč je trajao sat i po, a Krunić i Danilina su opravdale ulogu favoritkinja i približile su se tituli, koja bi im možda bila i najveći uspeh u karijeri – posle finala Rolan Garosa ranije ove godine. Već u prvom gemu meča Krunić i Danilina su stigle do brejka i to sa nulom, da bi kasnije spasile tri brejk lopte i povele sa 3:1. Napravile su još jedan brejk za 5:2, a