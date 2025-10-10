Izraelska vojska započela povlačenje iz pojasa Gaze

Politika pre 3 sata
Izraelska vojska započela povlačenje iz pojasa Gaze

Deo trupa se povlači u roku od 24 sata, dok Izrael zadržava kontrolu nad preko polovine teritorije Pojasa Gaze

Tokom noći i jutros, izraelska vojska (IDF) je počela da povlači svoje trupe iz Pojasa Gaze na dogovorene linije raspoređivanja, kao deo sporazuma sa Hamasom. Neke snage su potpuno povučene iz Gaze, dok će druge ostati na pozicijama duž linija raspoređivanja, prenosi Tajms of Izrael. Povlačenje se odvija pod zaštitom artiljerijskog granatiranja i vazdušnih napada u nekim područjima, navodi izraelski portal. Očekuje se da će izraelska vojska završiti povlačenje do
Ključne reči

IzraelHamasGazaPojas Gaze

