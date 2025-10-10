Željko Obradović: Važno nam je da dobijamo neizvesne utakmice

Politika pre 1 sat
Željko Obradović: Važno nam je da dobijamo neizvesne utakmice

U prvom poluvremenu smo igrali izvanredno, sa ozbiljnom agresivnošću, tako smo naterali Efes na 10 izgubljenih lopti – rekao je trener Željko Obradović

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle pobede nad Efesom (93:87) da je za njegovu ekipu važno da dobija neizvesne utakmice poput večerašnje i prošlonedeljne protiv milanske Olimpije. „U prvom poluvremenu smo igrali izvanredno, sa ozbiljnom agresivnošću. Tako smo naterali Efes na 10 izgubljenih lopti. Nismo uspeli da nastavimo tako, u drugom poluvremenu smo usporili u oba smera”, rekao je Obradović na konferenciji za medije posle utakmice. Na tribinama
