Obradović zadovoljan posle Efesa

Košarkaši Partizana ostvarili su i drugu pobedu u Evroligi, savladali su Anadolu Efes, a Željko Obradović je posle meča istakao da je zadovoljan prvim poluvremenom, kao i da je njegov klub na tržištu i da i dalje traži centra.

„U prvom poluvremenu smo igrali izvanredno, sa ozbiljnom agresivnošću. Tako smo naterali Efes na 10 izgubljenih lopti. Nismo, nažalost, uspeli da nastavimo tako. To je bio dobar spejsing, u drugom smo usporili u oba smera. Publika nam je dala ogroman doprinos kada smo dozvolili Efesu da povede. Za nas je važno, kao protiv Milana, da dobijamo ovakve utakmice, da beležimo bodove, što je jako važno, prvo je rekao Obradović na konferenciji za medije. Istakao je