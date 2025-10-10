Partizanovo tesno sada je postalo komotno

B92 pre 14 minuta
Partizanovo tesno sada je postalo komotno

Košarkaši Partizana na pravi način odbranili su Beogradsku arenu i drugom evroligaškom pobedom u nizu pred domaćim navijačima, spokojni će putovati na naredno duplo kolo.

Ekipa Željka Obradovića u krcatoj Areni pobedila je turski Efes 93:87 i tako će trijumfalno krenuti put Madrida i Vitorije, gde će naredne sedmice igrati protiv Reala i Baskonije u duploj rundi Evrolige. Vrlo efikasno su crno-beli započeli meč i sredinom prve četvrtine poveli dvocifrenom razlikom (15:4), a dobra defanzivna igra bila je više nego očigledna u prvih 20 minuta meča. Uspeo je Partizan da održi prednost sve do finiša treće deonice, kada je Efes
KošarkaPartizanŽeljko ObradovićBeogradska ArenaMadridEvroliga

