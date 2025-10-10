Selektor Albanije Silvinjo pred meč protiv Srbije: Ovo je važna i specifična utakmica

Selektor Albanije Silvinjo pred meč protiv Srbije: Ovo je važna i specifična utakmica

“Sve utakmice su važne, ali ova jeste najvažnija.

Pre mesec dana smo imali utakmicu sa Letonijom, da nismo tu pobedili, ne bi imala smisla ni ova utakmica. Igramo važnu utakmicu, ako dobijemo imamo Andoru. Ne znam da li je najvažnija, ali je specifična. To je lepota utakmica, znamo atmosferu u Tirani, ali verujem u lepu utakmicu ovde. Kao što sam rekao, važna je utakmica i različita od ostalih mečeva. Verujem u igrače i da će svi moći da odgovore na ono što je pred njima”, naveo je Silvinjo, a preneo Mocart Sport
