Bogdan se vratio i možda opet povredio

RTS pre 42 minuta
Bogdan se vratio i možda opet povredio

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović proveo je dva minuta na pripremnom duelu Los Anđeles klipersa, vrativši se u svlačionicu zbog mogućeg problema sa povredom.

Povreda zadnje lože u duelu sa Portugalijom, onemogućila je Bogdanu Bogdanoviću da pomogne ekipi Srbije u daljim fazama Evrobasketa. Bogdanović se odmah uputio za SAD na testiranja i negu. Vratio se relativno brzo, a pripremni susret sa kineskim Gvangdžuom je predstavljao tek zagrevanje i ispitivanje procesa oporavka. Međutim, starter na ovom meču Bogdanović se uputio ka svlačionici već posle dva minuta, držeći se za donji deo leđa. Sumnja se na povredu, ne zna se
