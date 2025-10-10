Bogdan Bogdanović ponovo povređen?

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Bogdan Bogdanović ponovo povređen?

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović odigrao je svega dva minuta u pobedi Los Anđeles Klipersa nad kineskim Gvangdžouom (142:95) u pripremnom meču NBA lige, a potom napustio teren zbog nove povrede.

Bogdanović, koji se vraća na parket posle povrede zadobijene na Evrobasketu, osetio je bol u leđima i uz grimasu otišao u svlačionicu u pratnji trenera Lorensa Frenka. Tokom kratkog boravka na terenu zabeležio je jednu asistenciju. Najefikasniji u redovima Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 18 poena, dok je Ivica Zubac dodao 15 uz pet skokova, dve asistencije i samo jedan promašaj iz igre. U sastavu kineskog tima istakao se bivši NBA as Viktor Oladipo sa 24 poena, dok
