Obradović: Izvanredni u prvom, usporili u drugom poluvremenu

RTS pre 1 sat
Obradović: Izvanredni u prvom, usporili u drugom poluvremenu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je posle pobede nad Efesom (93:87) da je za njegovu ekipu važno da dobija neizvesne utakmice poput večerašnje i prošlonedeljne protiv milanske Olimpije.

"U prvom poluvremenu smo igrali izvanredno, sa ozbiljnom agresivnošću. Tako smo naterali Efes na 10 izgubljenih lopti. Nismo uspeli da nastavimo tako, u drugom poluvremenu smo usporili u oba smera", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle utakmice. Na tribinama Arene bilo je 19.558 navijača crno-belih. "Publika je dala ogroman doprinos kad smo dozvolili Efesu da povede. Za nas je važno, kao protiv Milana, da dobijamo ovakve utakmice", dodao je Obradović.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Željko Obradović: Važno nam je da dobijamo neizvesne utakmice

Željko Obradović: Važno nam je da dobijamo neizvesne utakmice

Politika pre 2 minuta
Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Danas pre 57 minuta
Evroliga: Partizan slomio Efes posle drame u Areni (VIDEO)

Evroliga: Partizan slomio Efes posle drame u Areni (VIDEO)

Danas pre 57 minuta
Pogledajte kako je Partizan srušio Efes (VIDEO)

Pogledajte kako je Partizan srušio Efes (VIDEO)

Danas pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko Obradović

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović: Važno nam je da dobijamo neizvesne utakmice

Željko Obradović: Važno nam je da dobijamo neizvesne utakmice

Politika pre 2 minuta
Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Danas pre 57 minuta
Crvena zvezda osudila uvrede na račun Milke Forcan: “ Poštovanje ličnosti i dostojanstva je osnovni civilizacijski princip“…

Crvena zvezda osudila uvrede na račun Milke Forcan: “ Poštovanje ličnosti i dostojanstva je osnovni civilizacijski princip“

Danas pre 57 minuta
Everton završio ozbiljan posao

Everton završio ozbiljan posao

Sportske.net pre 1 sat
Evroliga: Partizan slomio Efes posle drame u Areni (VIDEO)

Evroliga: Partizan slomio Efes posle drame u Areni (VIDEO)

Danas pre 57 minuta