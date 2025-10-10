Obradović: Izvanredni u prvom, usporili u drugom poluvremenu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je posle pobede nad Efesom (93:87) da je za njegovu ekipu važno da dobija neizvesne utakmice poput večerašnje i prošlonedeljne protiv milanske Olimpije.

"U prvom poluvremenu smo igrali izvanredno, sa ozbiljnom agresivnošću. Tako smo naterali Efes na 10 izgubljenih lopti. Nismo uspeli da nastavimo tako, u drugom poluvremenu smo usporili u oba smera", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle utakmice. Na tribinama Arene bilo je 19.558 navijača crno-belih. "Publika je dala ogroman doprinos kad smo dozvolili Efesu da povede. Za nas je važno, kao protiv Milana, da dobijamo ovakve utakmice", dodao je Obradović.