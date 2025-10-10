BLISKOISTOČNI SUKOB: Hamas: Postignut dogovor o trajnom prekidu vatre i razmeni zatvorenika

GAZA - Lider Hamasa u Pojasu Gaze Halil Al-Haja izjavio je sinoć da je postignut sporazum o okončanju rata i trajnom prekidu vatre, koji uključuje otvaranje graničnog prelaza Rafa, ulazak humanitarne pomoći i razmenu zatvorenika s Izraelom.

U vanrednom obraćanju, Al-Haja je rekao da je svet bio "zatečen žrtvama, istrajnošću i strpljenjem koje su pokazali stanovnici Gaze tokom rata", nazivajući borbu palestinskog naroda "ratom bez presedana" "Stanovnici Gaze suočili su se sa zločinima i brutalnošću okupatorske vojske. Njihova odlučnost nije pokleknula ni pred ubistvima, glađu, raseljavanjem i gubicima", rekao je Al-Haja, prenosi Al Džazira. On je optužio Izrael za odugovlačenje pregovora i "masakre