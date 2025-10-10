Skupovi "Građana protiv blokada" sutra širom Srbije u znak podrške Srbima u AP Kosovo i Metohija

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Skupovi "Građana protiv blokada" sutra širom Srbije u znak podrške Srbima u AP Kosovo i Metohija

BEOGRAD - ''Građani protiv blokada'' održaće sutra, 11. oktobra, skupove na više od 200 lokacija širom Srbije u znak podrške srpskom narodu u AP Kosovo i Metohija, najavio je Centar za društvenu stabilnost.

Skupovi će početi u subotu u 17 i 17.30 časova, objavljeno je na Instagram stranici Centra za društvenu stabilnost. U Novom Sadu skupovi će biti organizovani na tri lokacije: u Bulevaru Vojvode Stepe, Bulevaru Evrope i u Sremskoj Kamenici, a u Subotici u parku Rajhla Ferenca (kod Železničke stanice), u Bajmoku (ulica Moše Pijade bb), u Novom Žedniku, ispred Doma kulture (ulica Bose Milićević broj 2). Građani protiv blokada okupiće se i u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu,
