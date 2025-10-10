Vučinić: Bili smo dobri do gola, par igrača misli da su majstori

Bridi novi šamar koji je crnogorski fudbal dobio, ovog puta od Farskih Ostrva.

I to na debiju legende Mirka Vučinića kao selektora, koji je bio, malo je reći razočaran. Ne zna se šta je sramotnije, da li sama činjenica da je Crna Gora izgubila od Farskih Ostrva, ili što je to zabeleženo rezultatom 4:0. Svakako, debi koji će Vučinić dugo pamtiti, naravno ne po dobrom. – Neću debi pamtiti po dobrom, mnogo mi je žao – preuzimam krivicu. Bili smo dobri do gola, posle nismo bili mentalno jaki da se vratimo. Mnogo lošeg sam video,