Vučinić: Bili smo dobri do gola, par igrača misli da su majstori

Sport klub pre 30 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
Bridi novi šamar koji je crnogorski fudbal dobio, ovog puta od Farskih Ostrva.

Ne zna se šta je sramotnije, da li sama činjenica da je Crna Gora izgubila od Farskih Ostrva, ili što je to zabeleženo rezultatom 4:0. Svakako, debi koji će Vučinić dugo pamtiti, naravno ne po dobrom. – Neću debi pamtiti po dobrom, mnogo mi je žao – preuzimam krivicu. Bili smo dobri do gola, posle nismo bili mentalno jaki da se vratimo. Mnogo lošeg sam video,
