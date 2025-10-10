Osvajao je trofeje u najjačim ligama, a sinoć je sa Crnom Gorom doživeo debakl na Farskim Ostrvima...

Osvajao je trofeje u najjačim ligama, a sinoć je sa Crnom Gorom doživeo debakl na Farskim Ostrvima...

Reprezentacija Crne Gore je nedavno imenovala Mirka Vučinića za novog selektora umesto Roberta Prosinečkog, ali Vučinićev sinoćnji debi je pokazao da ''sokolovi'' imaju mnogo veći problem od imena selektora.

Još ranije su Crnogorci, porazima od Češke i Hrvatske izgtubili realne šanse za plasman na Svetsko prvenstvo, ali se očekivala reakcija protiv Farana i nešto bolji utisak. Umesto toga, usledio je pravi debakl, poraz od 4:0, što verovatno ni najveći pesimisti u Crnoj Gori nisu mogli da predvide. Jedan od aktera ovog meča bio je iskusni štoper Stefan Savić, kapiten reprezentacije Crne Gore, koji u svojoj trofejnoj klupskoj karijeri ima i osvojene titule u Premijer
