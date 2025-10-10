Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji

Engleska je sinoć na londonskom Vembliju pobedila Vels 3:0 u prijateljskoj utakmici

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je da je podrška navijača njegovoj ekipi u prijateljskoj utakmici protiv Velsa bila slaba. Engleska je sinoć na londonskom Vembliju pobedila Vels 3:0 u prijateljskoj utakmici, a sva tri pogotka postignuta su u prvih 20 minuta. Na tribinama je bilo mnogo praznih sedišta, ali oni koji su bili na utakmici nisu navijali prema očekivanju selektora. - Mogli smo da vodimo 5:0 do poluvremena. Nismo uspeli da