"Utakmica protiv Albanije je važna - da ne nasedamo na provokacije" VIDEO

B92 pre 9 minuta
Bivši fudbaler i doskorašnji saradnik Dragana Stojkovića Piksija u A reprezentaciji Srbije Ljubinko Drulović ističe da meč protiv Albanije mora ozbiljno da se shvati.

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaćeod 20.45 časova na stadionu "Dubočica" u Leskovcu selekciju Albanije u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. "Nadam se da neće biti incidenta, kao što je bilo incidneta 2016. Zbog drona smo izgubli tri boda. Nadam se da se danas to neće desiti. Prvo što se igra na manjem stadionu, sa manje ljude. Biće lakše da se iskontroliše.
Đoković eliminisan u polufinalu Mastersa u Šangaju

RTV pre 4 minuta
Mučenje Novaka Đokovića u Šangaju: Jedva hoda, ostajao na zemlji posle poena, ali se ne predaje

Danas pre 35 minuta
Đoković stao u polufinalu Šangaja, Vašero živi teniski san

RTS pre 9 minuta
RTK pre 9 minuta
Sportske.net pre 39 minuta