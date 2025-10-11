"Utakmica protiv Albanije je važna - da ne nasedamo na provokacije" VIDEO

Bivši fudbaler i doskorašnji saradnik Dragana Stojkovića Piksija u A reprezentaciji Srbije Ljubinko Drulović ističe da meč protiv Albanije mora ozbiljno da se shvati.

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaćeod 20.45 časova na stadionu "Dubočica" u Leskovcu selekciju Albanije u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. "Nadam se da neće biti incidenta, kao što je bilo incidneta 2016. Zbog drona smo izgubli tri boda. Nadam se da se danas to neće desiti. Prvo što se igra na manjem stadionu, sa manje ljude. Biće lakše da se iskontroliše.