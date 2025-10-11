Kako sa ćerkom pričati o prvoj menstruaciji

BBC News pre 18 minuta | Kristina Kljajić - BBC

Getty Images/ShotShare

Jelenina ćerka je imala osam godina kada je jednog jutra pre polaska u školu primetila crvene mrlje na donjem vešu.

„Mama, krv", izgovorila je.

Jelena se seća tog trenutka jasno.

„Stajala je na pragu sobe zbunjena, uplašena i nesigurna kao da je uradila nešto pogrešno.

„Nisam očekivala da će se to desiti tako rano. Ni sama nisam bila spremna, iako sam mislila da jesam", kaže Jelena Jocić za BBC na srpskom.

Devojčice ranije dobijaju menstruaciju nego prethodne generacije, pokazuju istraživanja.

Devojčicama rođenim između 1950. i 1969. godine obično su počinjale menstruacije sa 12,5 godina, dok su one rođene početkom 2000-ih to iskustvo imale sa u proseku 11,9 godina.

Mnogi uzroci mogu da utiču na pojavu ranog puberteta, a neki od njih su pesticidi, konzervansi koji se koriste u hrani, zagađenje i gojaznost.

Više od 390 miliona dece i adolescenata uzrasta od pet do devetnaest godina imalo je prekomernu telesnu težinu 2022, od kojih je 160 miliona bilo gojazno, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Menstruacija je prirodan proces kroz koji prolazi svaka žena, a važno je da se o tome govori bez straha i srama, kaže psihološkinja Kristina Stanković za BBC na srpskom.

„Roditelji su ti koji treba da pokažu strpljenje, daju podršku i nauče ih praktične stvari - kako se menjaju ulošci, kako da vode računa o higijeni i odmoru", dodaje.

'Obe smo bile zbunjene'

Jelena je pomogla ćerki da namesti uložak.

„Zajedno smo to uradile, korak po korak.

„Htela sam da joj pokažem da je sve u redu, da je to deo odrastanja", priseća se ona.

Bilo joj je važno da ćerka taj trenutak ne poveže sa stidom.

„Rekla sam joj da to znači da njeno telo raste i da nema ničeg sramotnog u tome", dodaje.

Jelena je odrasla u porodici u kojoj se o telu nikada nije govorilo.

„Moja majka nikad nije pomenula reč menstruacija.

„Sve sam saznala od drugarica, to je bilo neko drugo vreme", priča ova 45-godišnjakinja.

Zbog toga joj je, kaže, bilo teško da sa njenom ćerkom započne taj razgovor.

„Htela sam da joj sve objasnim, ali nisam očekivala da će taj trenutak doći tako rano.

„U meni se javio isti onaj stid koji sam osećala kao dete", kaže ona.

Kako sa decom pričati o menstruaciji?

Razgovor o menstruaciji ne treba ostavljati za poslednji trenutak, kaže psihološkinja Stanković.

„Ne moraju da čekaju da menstruacija počne da bi se o njoj pričalo.

„Deca treba da dobiju informacije ranije, postepeno, onako kako pokazuju radoznalost", objašnjava ona.

Treba ih uputiti i na „psihičke i telesne promene koje prate taj period".

Bol i grčevi, neraspoloženje, razdražljivost, oticanje i osetljivost grudi su neki od simptoma koji prate menstruaciju.

U nekim zajednicama je i dalje sramota govoriti o menstruaciji, kaže Stanković.

Stid u vezi sa menstruacijom često potiče iz perioda kada su razgovori bili strogo rodno podeljeni - majke su sa ćerkama govorile o „ženskim stvarima", dok su očevi ostajali po strani, dodaje.

„Zato je bitno da očevi pokažu razumevanje i znanje i tako budu uključeni u odrastanje njihovih ćerki", kaže ona.

Pojava prve menstruacije može biti stresan trenutak, pa je potrebno vreme za prilagođavanje.

„Ako roditelji pokažu smirenost i bliskost, devojčice će mnogo lakše prihvatiti promene", kaže ona.

Jakov Ponjavić/BBC

'Zajedno smo otišli do marketa po uloške'

Pre nego što je njegova ćerka dobila prvu menstruaciju, Miodrag Stanković je sa njom otišao do marketa da kupe uloške.

„Ostavili smo ih na polici u kupatilu, da budemo spremni.

„Pošto mi je supruga umrla kada je naša ćerka imala šest i po godina, morao sam da brinem o svemu", kaže Miodrag za BBC na srpskom.

Nije znao mnogo toga o menstruaciji, pa je potražio savet od lekara.

„Rekli su mi kada otprilike devojčice mogu da dobiju prvu menstruaciju, kao i da bi to kod nje moglo da bude malo kasnije, jer je u to vreme bila fizički aktivna i trenirala je odbojku gotovo svakog dana", priseća se on.

Tako je i bilo.

„Kada je bila osmi razred, dok se pakovala za polazak na zimovanje pozvala me je pomalo uznemireno: 'Tata!'

„Pretpostavio sam da se tada pojavila menstruacija.

„Bila je malo uplašena, ali joj je sve bilo jasno, pričali smo pre toga mnogo puta", kaže on.

'Ulošci su uvek bili na vidnom mestu'

U povratku sa odmora Nevena Sarić Miletić primetila je da je njena tada devetogodišnja ćerka uznemirena.

„Uprkos tome što sam ja njoj objašnjavala šta je menstruacija, šta će joj se dešavati sa telom, bila je preplašena što joj je počela menstruacija i to uzbuđenje je trajalo čitav put", kaže ona za BBC na srpskom.

Njena ćerka je ranije u odnosu na vršnjakinje ušla u pubertet, dodaje.

„Želela da sve bude prirodno i da o tome ne pravimo tabu u kući."

Zato su ulošci uvek bili na vidnom mestu.

„Nikada nisam skrivala te stvari.

„Držala sam ih u kupatilu, na polici, kao bilo koji drugi proizvod. Kada je imala pet ili šest godina, pitala me čemu to služi", objašnjava 43-godišnja Nevena.

Tada joj je objasnila, a kako su godine prolazile, razgovori o telu i odrastanju postajali su ozbiljniji.

„Sa drugaricama u odeljenju je pričala o menstruaciji, imala je taj momenat da je odrasla, da je 'velika'.

„Ali i dalje joj je trebalo vremena da se privikne ", kaže ona.

Važno je da majke sa ćerkama podele njihovo iskustvo kako su one doživele prvu menstruaciju, kako su se osećale, i da im pokažu kako izgledaju ulošci, pre nego što zaista zatrebaju, objašnjava psihološkinja Stanković.

Koje promene se događaju pre prve menstruacije?

Prva menstruacija ili menarha pojavljuje se u pubertetu - periodu fizičkog i emocionalnog razvoja u kome se dešavaju promene u telu dečaka i devojčice, kada se razvijaju njihovi polni organi i oni postaju sposobni za reprodukciju.

Pubertet nastaje kada hormoni hipotalamusa i hipofize stimulišu jajnike da proizvode polne hormone, objašnjava ginekolog Milan Milenković za BBC na srpskom.

Traje oko četiri godine.

Uglavnom počinje između osme i trinaeste godine kod devojčica i devete i četrnaeste godine kod dečaka.

Hipotalamus je deo mozga odgovoran za regulisanje vitalnih telesnih funkcija, a hipofiza je žlezda koja kontroliše rad ostalih žlezda.

„U pubertetu jajnici luče estrogen, a testisi testosteron koji dovodi do stvaranja sekundarnih seksualnih karakteristika", kaže Milenković.

Seksualne sekundarne karakteristike su promene na telu koje obuhvataju:

rast dlaka ispod pazuha

rast stidnih dlaka

pojačava se miris tela

širenje kukova kod žena

rast grudi

jajnici oslobađaju jajne ćelije tokom menstrualnog ciklusa

Dva hormona regulišu menstrualni ciklus - progesteron i estrogen.

Estrogen obnavlja i zadebljava zid materice.

Do povećanja nivoa ovog hormona dolazi neposredno pre ovulacije, trenutka u menstrualnom ciklusu kada jajnik oslobađa zrelu jajnu ćeliju, objašnjava Milenković.

Nivoi progesterona se povećavaju u drugoj polovini menstrualnog ciklusa.

Getty Images

Jelenina ćerka danas ima deset godina, a njena majka kaže da joj je sada sve „mnogo jasnije".

„Obe smo naučile da se o svemu što prati odrastanje govori otvoreno.

„Sad o pričamo sa manje nelagode", kaže Jelena.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.11.2025)