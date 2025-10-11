Novi Sad: Žandarmerija otela telefon novinaru Bete, grubo postupa prema građanima

Beta pre 39 minuta

Pripadnici žandarmerije oteli su danas telefon novinaru Bete i Autonomije Daliboru Stuparu i oterali ga dok je snimao okupljanja prorežimskih pristalica, koje organizovano autobusima dolaze u Novi Sad.

"Pripadnik žandarmerije mi je oteo telefon i oterao me je dok sam snimao kako privode jednog građanina. Ja sam rekao da ne remetim ništa i da stojim sam na praznom prostoru. Onda su me oterali iza kordona i vratili mi telefon. Iako imam žuti prsluk i novinarska obeležja, i iako sam mu rekao da sam novinar, on je rekao da ga ne interesuje ništa i da nemam prava da remetim postupanje", ispričao je Dalibor Stupar.

Žandarmerija veoma grubo postupa sa ljudima koji su na protest protiv režimskih skupova došli na poziv zborova građana Novog Sada.

Nekoliko ljudi su veoma grubo odgurnuli, udarali, bacali trotinete i bicikle i ne dozvoljavaju građanima da blokiraju raskrsnice i spreče autobuse sa organizovano dovedenim režimskim pristalicama da prođu.

Za danas su najavljeni prorežimski skupovi "Građani protiv blokada" na tri lokacije u Novom Sadu: u Sremskoj Kamenici, na Novom naselju i na Detelinari.

Zborovi građana Novog Sada najavili su skupove u blizini tih lokacija, kako bi pristalicama režima pokazali da nisu dobrodošli.

Građani Sremske Kamenice postavili su na Zmajevom trgu 16 stolica sa 16 ruža i isto toliko sveća kao podsetnik na nastradale u padu nadstrešnice.

Zbor građana Novog naselja najavio je okupljanje uz poruku "Novo naselje protiv novog nasilja", a Zbor građana Detelinare poručio je da "Detelinarom neće proći".

"Da pokažemo da smo tu, da u miru i dostojanstveno dajemo na znanje da tražimo pravdu i da nisu dobrodošli lažni i plaćeni šetači koje svi znamo pod imenom ćaci", poručili su iz zborova građana.

(Beta, 11.10.2025)

