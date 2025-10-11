"Auuu! Evo 150, 180, stvarno ide 200 km/h!" Provozali smo se novom linijom voza od Subotice do Beograda i evo šta kažu putnici: "Gospođo, svima nam je prvi put" (foto, video)

Brzi voz „Soko“ od 8. oktobra proleće prugom od Beograda do Subotice za samo 79 minuta i do nedelje vožnja je besplatna, ali samo oni koji su uspeli na vreme da rezervišu kartu mogu da računaju na ovu pogodnost. Međutim, besplatno putovanje definitivno nije povod zašto od zvaničnog polaska gotovo da nema mesta u oba pravca, već je razlog, saznajemo od putnika, što "ovo nije samo pruga, već skraćivanje udaljenosti koje menja navike".

Na peronu, pola sata pre dolaska voza, Subotičani koji su se uputili ka Novom Sadu i Beogradu, ali i Bačkoj Topoli i Vrbasu, proveravaju karte i raspituju se da li je trebalo da ih odštampaju. Osim zbog provere rezervacija, telefone su pripremili i zbog fotografisanja ili selfija pored voza. - Od kada sam čula da „Soko“ za tako kratko vreme stiže u Beograd, govorila sam da ću biti među prvim putnicima. Sin studira i ovo je idealna prilika da ga posetim. Ranije sam