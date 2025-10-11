"Još jedan primer našeg partnerstva" Hegset: Pentagon pristao da sprovede obuku katarskih pilota u bazi u Ajdahu

Američki ministar odbrane Pit Hegset objavio je da je Pentagon pristao da sprovede obuku katarskih pilota za upravljanje avionima F-15 u vazduhoplovnoj bazi Mauntin houm u američkoj saveznoj državi Ajdaho.

Hegset je napisao na platformi X da će Pentagon biti domaćin katarskim vazduhoplovnim snagama u novom zajedničkom objektu u SAD, kao deo sprovođenja nedavne izvršne naredbe američkog predsednika Donalda Trampa kojom se proglašava posvećenost SAD garantovanju bezbednosti Katara. "To je samo još jedan primer našeg partnerstva", naveo je Hegset. Tramp je 1. oktobra potpisao izvršnu uredbu kojom se Sjedinjene Američke Države obavezuju da garantuju bezbednost Kataru.
KatarDonald Tramp

