Počinje ulazak humanitarne pomoći u gazu: Oglasio se Hamas: Prelaz Rafa biće otvoren za civile u oba smera sredinom sledeće sedmice

Počinje ulazak humanitarne pomoći u gazu: Oglasio se Hamas: Prelaz Rafa biće otvoren za civile u oba smera sredinom sledeće sedmice

Ulazak humanitarne pomoći i drugih neophodnih zaliha u Pojas Gaze počinje danas, rekao je visoki zvaničnik Hamasa, preneo je Harec.

List navodi da su posrednici obavestili Hamas da će ulazak zaliha početi u subotu i da će zalihe uključivati gas i druga goriva. Ističe se da su posrednici kontaktirali Izraelsku elektro korporaciju kako bi se pripremilo obnavljanje snabdevanja električnom energijom Pojasa Gaze. Pored toga, prelaz Rafa biće otvoren za civile u oba smera sredinom sledeće sedmice, navodi izraelski list. (Tanjug)
