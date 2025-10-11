Vučić o ugovoru za gas: "Trebalo je da zaključimo dugoročni ugovor sa Rusima, ponudili su do Nove godine"

Blic pre 22 minuta
Vučić o ugovoru za gas: "Trebalo je da zaključimo dugoročni ugovor sa Rusima, ponudili su do Nove godine"

Izjavio je danas da je Rusija ponudila Srbiji ugovor za snabdevanje gasom do Nove godine, navodeći da je to razočaravajuća vest, jer je Srbija, kako kaže, očekivala sklapanje dugoročnog ugovora još u maju ove godine.

- Stiže druga vest iz Moskve ili Peterburga (sedište Gasproma), kako god hoćete, da su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine. Ja sam rekao da je to za nas veoma razočaravajuća vest, zato što je trebalo da zaključimo do maja dugoročni ugovor na tri godine. Bili smo više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu, i da ne govorimo o tome da je Srbija odustajala od arbitraža i od mnogo drugih stvari da bi se sačuvalo prijateljstvo i partnerski odnosi", rekao je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Razočaravajuća vest stigla iz Moskve": Vučić o NIS-u: "Rusi su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine"

"Razočaravajuća vest stigla iz Moskve": Vučić o NIS-u: "Rusi su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine"

Blic pre 22 minuta
Brnabić: Situacija sa NIS-om teška, Vučić će izneti nekoliko ponuda

Brnabić: Situacija sa NIS-om teška, Vučić će izneti nekoliko ponuda

Vesti online pre 1 sat
Đedović: U ponedeljak sastanak Vučića i Đukova, očekujemo da čujemo plan Rusa za NIS

Đedović: U ponedeljak sastanak Vučića i Đukova, očekujemo da čujemo plan Rusa za NIS

Politika pre 1 sat
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

BBC News pre 2 sata
Brnabić: Vučić i SNS nisu krivi za NIS, "mi ni luk jeli, ni luk mirisali"

Brnabić: Vučić i SNS nisu krivi za NIS, "mi ni luk jeli, ni luk mirisali"

Radio 021 pre 2 sata
Dva scenarija za NIS: Ako ga preuzmemo – rizikujemo gas. Ako to ne uradimo – ostajemo bez nafte

Dva scenarija za NIS: Ako ga preuzmemo – rizikujemo gas. Ako to ne uradimo – ostajemo bez nafte

Nova pre 4 sati
Dva scenarija za NIS: Ako ga preuzmemo – rizikujemo gas. Ako to ne uradimo – ostajemo bez nafte

Dva scenarija za NIS: Ako ga preuzmemo – rizikujemo gas. Ako to ne uradimo – ostajemo bez nafte

Pravda pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaGaspromRusijaNova godina

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Dolaze Rusi u Srbiju, čekamo da čujemo rešenje, u ponedeljak sastanak…

Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Dolaze Rusi u Srbiju, čekamo da čujemo rešenje, u ponedeljak sastanak Vučića i Djukova"

Blic pre 21 minuta
Vučić o ugovoru za gas: "Trebalo je da zaključimo dugoročni ugovor sa Rusima, ponudili su do Nove godine"

Vučić o ugovoru za gas: "Trebalo je da zaključimo dugoročni ugovor sa Rusima, ponudili su do Nove godine"

Blic pre 22 minuta
Tramp presekao! Amerika uvodi Kini dodatne carine od 100%

Tramp presekao! Amerika uvodi Kini dodatne carine od 100%

Blic pre 22 minuta
"Razočaravajuća vest stigla iz Moskve": Vučić o NIS-u: "Rusi su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine"

"Razočaravajuća vest stigla iz Moskve": Vučić o NIS-u: "Rusi su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine"

Blic pre 22 minuta
Policija fizički napala novinara Glasa Zaječara Miljka Stojanovića

Policija fizički napala novinara Glasa Zaječara Miljka Stojanovića

Glas Zaječara pre 36 minuta