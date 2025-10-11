Hrvatska od sutra počinje s primenom novog sistema granične provere

Danas pre 43 minuta  |  Beta
Hrvatska od sutra počinje s primenom novog sistema granične provere

Hrvatska će od nedelje, 12. oktobra, uvesti novi sistem kontrole na graničnim prelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora, što bi moglo da izazove gužve na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, prenosi danas agencija Hina.

Reč je o početku rada Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Eropske unije, koji digitalno beleži podatke o ulasku i izlasku državljana takozvanih trećih zemalja te zamenjuje dosadašnje ručno pečatiranje pasoša. EES elektronski evidentira vreme i mesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dopušteno vreme boravka i prikuplja biometrijske podatke – fotografiju lica i otiske četiri prsta desne
Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaHrvatskaBosna i HercegovinaExitŠengenEES

