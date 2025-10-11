Mučenje Novaka Đokovića u Šangaju: Jedva hodao, ostajao na zemlji posle poena, ali se nije predao

Danas pre 1 sat  |  N. R.
Mučenje Novaka Đokovića u Šangaju: Jedva hodao, ostajao na zemlji posle poena, ali se nije predao

Jedva se kretao, očigledno je trpeo jake bolove, ali Novak Đoković je još jednom dokazao zbog čega je najveći teniski šampion u istoriji.

Srpski as se u polufinalu mastersa u Šangaju suočio sa ozbiljnim problemima, tri puta mu je tokom medicinskih tajm-auta masiran levi kuk i donji deo leđa, ali je uprkos svemu ostao na terenu. Izgubio je u toj neravnopravnoj borbi protig prirode i Valentana Vašeroa prvi set (6:3), kasnije i meč, ali je nastavio borbu kao da mu od ishoda ovog meča zavisi budućnost i karijera. Ostajao je teniski veteran par puta na zemlji posle razmena i nije odustao. Preko granice
