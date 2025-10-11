Vašero prekinuo Novakovo mučenje u Šangaju

Sportske.net pre 10 minuta  |  Sportske.net
Vašero prekinuo Novakovo mučenje u Šangaju

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale mastersa u Šangaju, posle sat i 40 minuta borbe.

On je danas poražen od 204. tenisera na ATP listi, Valentina Vašeroa sa 2:0, po setovima 6:3 i 6:4. Ovaj meč su obeležili veliki Đokovićevi problemi sa povredom, kao i sa veoma teškim vremenskim uslovima zbog velike vlažnosti vazduha, što ga je pratilo od početka turnira, ali ni u jednom trenutku nije želeo da odustane i da izneveri publiku koja mu je pružala ogromnu podršku. Više puta je danas tražio medicinsku pomoć i masažu od strane fizioterapeuta, što je
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Đoković eliminisan u polufinalu Mastersa u Šangaju

Đoković eliminisan u polufinalu Mastersa u Šangaju

RTV pre 5 minuta
Mučenje Novaka Đokovića u Šangaju: Jedva hoda, ostajao na zemlji posle poena, ali se ne predaje

Mučenje Novaka Đokovića u Šangaju: Jedva hoda, ostajao na zemlji posle poena, ali se ne predaje

Danas pre 36 minuta
Đoković stao u polufinalu Šangaja, Vašero živi teniski san

Đoković stao u polufinalu Šangaja, Vašero živi teniski san

RTS pre 10 minuta
Najteži poraz Novaka Đokovića u karijeri: Rutinski izgubio od 204. igrača sveta!

Najteži poraz Novaka Đokovića u karijeri: Rutinski izgubio od 204. igrača sveta!

Hot sport pre 10 minuta
Šok: Vašero eliminisao Đokovića (video)

Šok: Vašero eliminisao Đokovića (video)

Sportski žurnal pre 0 minuta
Đere protiv Ševčenka, Međedović sa Nakašimom u prvom kolu turnira u Almatiju

Đere protiv Ševčenka, Međedović sa Nakašimom u prvom kolu turnira u Almatiju

Sportski žurnal pre 10 minuta
Auuu, šta se ovo desilo?! Novak izgubio od 204. Igrača sveta! Senzacija u Šangaju: Đoković bez finala!

Auuu, šta se ovo desilo?! Novak izgubio od 204. Igrača sveta! Senzacija u Šangaju: Đoković bez finala!

Kurir pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPŠangajATP lista

Sport, najnovije vesti »

Đoković eliminisan u polufinalu Mastersa u Šangaju

Đoković eliminisan u polufinalu Mastersa u Šangaju

RTV pre 5 minuta
Mučenje Novaka Đokovića u Šangaju: Jedva hoda, ostajao na zemlji posle poena, ali se ne predaje

Mučenje Novaka Đokovića u Šangaju: Jedva hoda, ostajao na zemlji posle poena, ali se ne predaje

Danas pre 36 minuta
FUDBALSKA GROZNICA TRESE SRBIJU: Registruj se, igraj na “Orlove” i uzmi poklon tiket!

FUDBALSKA GROZNICA TRESE SRBIJU: Registruj se, igraj na “Orlove” i uzmi poklon tiket!

RTK pre 10 minuta
Đoković stao u polufinalu Šangaja, Vašero živi teniski san

Đoković stao u polufinalu Šangaja, Vašero živi teniski san

RTS pre 10 minuta
Vašero prekinuo Novakovo mučenje u Šangaju

Vašero prekinuo Novakovo mučenje u Šangaju

Sportske.net pre 10 minuta