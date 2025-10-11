Vašero prekinuo Novakovo mučenje u Šangaju

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale mastersa u Šangaju, posle sat i 40 minuta borbe.

On je danas poražen od 204. tenisera na ATP listi, Valentina Vašeroa sa 2:0, po setovima 6:3 i 6:4. Ovaj meč su obeležili veliki Đokovićevi problemi sa povredom, kao i sa veoma teškim vremenskim uslovima zbog velike vlažnosti vazduha, što ga je pratilo od početka turnira, ali ni u jednom trenutku nije želeo da odustane i da izneveri publiku koja mu je pružala ogromnu podršku. Više puta je danas tražio medicinsku pomoć i masažu od strane fizioterapeuta, što je