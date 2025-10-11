Narodno je narodno i indeksi u JDP: Ovacije i bravo ekipi premijerne predstave „Slika Dorijana Greja“

Danas pre 4 sati  |  R. Radosavljević
Narodno je narodno i indeksi u JDP: Ovacije i bravo ekipi premijerne predstave „Slika Dorijana Greja“
Publika koja je večeras prisustvovala otvaranju nove sezone u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, premijeri predstave „Slika Dorijana Greja“, u adaptaciji i režiji Nataše Radulović, koja je izvedena na sceni Studio Ćirilov, imala je privilegiju da vidi jedno zaista uzbudljivo ostvarenje, u mnogim segmentima i neuobičajeno na repertoarima naših teatara. Tako su u novoj verziji antologijskog romana Oskara Vajlda, ovacije jednako pripale i glumačkoj i autorskoj ekipi
Blic pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Telegraf pre 3 sata
Danas pre 4 sati
Blic pre 3 sata