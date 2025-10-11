Sremska Kamenica: Prazne stolice i ruže u spomen žrtvama nadstrešnice, a protiv SNS šetnje

Građani Sremske Kamenice, u kojoj je za danas najavljen skup pristalica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), postavili su na Zmajevom trgu 16 stolica sa 16 ruža i isto toliko sveća kao spomen na nastradale u padu nadstrešnice ispred novosadske Železničke stanice.

Za danas su inače najavljeni skupovi „Građani protiv blokada“, na koje poziva SNS i centar za društvenu stabilnost na tri lokacije u Novom Sadu: u Sremskoj Kamenici, na Novom naselju i Detelinari. Ti skupovi će početi oko 17 časova na Bulevaru vojvode Stepe, Bulevaru Evrope i u centru Sremske Kamenice. Zborovi građana Novog Sada najavili su takođe skupove u blizini tih lokacija kako bi „pristalicama režima pokazali da nisu dobrodošli“. Zborovi su putem društvenih