Novak čestitao Vešerou: Bio je bolji protivnik, uradio je neverovatnu stvar i kao kvalifikant stigao do finala

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Novak čestitao Vešerou: Bio je bolji protivnik, uradio je neverovatnu stvar i kao kvalifikant stigao do finala

Najbolji teniser sveta svih vremena, Novak Đoković čestitao je Valentinu Vašerou plasman u finale Mastersa u Šangaju.

Srpski teniser je, podsećanja radi, ranije danas poražen u polufinalu Mastersa u Šangaju od Vašeroa 6:3, 6:4 u susretu u kojem je imao velikih probelma sa povredom. "Želim da čestitam Valentinu na plasmanu u prvo Masters finale. Doći do toga iz kvalifikacija je neverovatna priča. Rekao sam mu na mreži da je odigrao sjajan turnir, ali još više da mu je stav bio odličan. Pritom, i igra mu je bila izvanredna. Sve je to do njega. Želim mu sve najbolje u finalu, a danas
