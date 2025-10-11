Strahinja Jokić sudski osuđen zbg fizičkog napada na navijača: Nikolin brat priznao krivicu

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews
Strahinja Jokić sudski osuđen zbg fizičkog napada na navijača: Nikolin brat priznao krivicu

Strahinja Jokić, stariji brat jednog od najboljih košarkaša današnjice - Nikole Jokića, dobio je uslovnu zatvorsku kaznu od 12 meseci, na kraju sudskog procesa zbog napada na navijača tokom plej-of utakmice Denvera, javio je američki portal TMZ Sports.

Najbliži rođak tri puta, zvanično, najkorisnijeg sezonskog igrača NBA i vlasnika mnogih rekorda najjače lige na svetu, u početku je negirao krivicu za nemio događaj, da bi posle ipak priznao odgovornost i tako izdejstvovao lakšu sankciju. Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀 (via cgallegos67/TT) pic.twitter.com/gjYzt7c1kE — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2024 Suđeno mu je
Vesti online pre 3 sata
Kurir pre 3 sata
Mondo pre 4 sati
Sputnik pre 4 sati
Sport klub pre 5 sati
Dnevnik pre 5 sati
B92 pre 5 sati
Vreme pre 37 minuta
Sportske.net pre 28 minuta
Hot sport pre 43 minuta
Vesti online pre 8 minuta
Sportski žurnal pre 38 minuta