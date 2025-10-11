Osuđen brat Nikole Jokića

Sputnik pre 3 sata
Strahinja Jokić, brat Nikole Jokića, osuđen je na godinu dana uslovne kazne posle priznanja krivice za remećenje javnog reda i mira.

Tokom utakmice Denver Nagetsa i Los Anđeles Lejkersa u aprilu 2024. godine Strahinja Jokić ušao je u sukob sa navijačem Lejkersa i tom prilikom ga udario, a sve je zabeleženo i na video snimcima. Brat Nikole Jokića optužen je najpre za napad trećeg stepena, ali je postigao nagodbu sa tužilaštvom tako što je priznao krivicu za lakša krivična dela. Majer je u tužbi naveo da je zbog udarca Strahinje Jokića pretrpeo potres mozga, devijaciju nosa, posekotine i
Vesti online pre 1 sat
