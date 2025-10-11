Priznao krivicu: Isplivali detalji sa suđenja bratu Nikole Jokića!

Hot sport pre 1 sat
Priznao krivicu: Isplivali detalji sa suđenja bratu Nikole Jokića!

Navijač tvrdio da je dobio potres mozga! Strahinja Jokić, stariji brat trostrukog NBA MVP-a Nikole Jokića, priznao je krivicu za incident koji se odigrao prošle godine u Ball Areni tokom plej-of meča Denver Nagetsa protiv Los Anđeles Lejkersa.

On je u petak osuđen na 12 meseci uslovne kazne zbog neovlašćenog ulaska na teren i narušavanja javnog reda i mira, potvrdila je kancelarija okružnog tužioca u Denveru. Prema sudskim dokumentima, Jokić je u početku bio optužen za nasilničko ponašanje trećeg stepena, prekršaj koji podrazumeva napad, ali je u kasnijem postupku promenio iskaz i prihvatio odgovornost. Incident je postao viralan na društvenim mrežama nakon što se pojavio snimak na kojem se vidi kako
