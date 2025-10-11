Kurir na licu mesta! Uzavrela atmosfera: Albanski navijači se okupljaju centru grada pred meč Srbija - Albanija

Kurir pre 17 minuta
Kurir na licu mesta! Uzavrela atmosfera: Albanski navijači se okupljaju centru grada pred meč Srbija - Albanija

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Albaniju od 20.45 časova u Leskovcu.

U pitanju je utakmica Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Navijačima Albanije je zabranjen ulaz na stadionu Dubočica, pošto je UEFA međusobne duele označila visokorizičnim. Međutim, navijači Albanije su počeli da se okupljaju ispred stadiona "Er Albanija" u Tirani, gde će na velikom video-bimu pratiti prenos.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Stojković šokirao sastavom, dva debitanta na terenu protiv Albanije – hapšenje pred meč u Leskovcu

Stojković šokirao sastavom, dva debitanta na terenu protiv Albanije – hapšenje pred meč u Leskovcu

Nova pre 17 minuta
Prenos, Srbija - Albanija: Kakav meč u Leskovcu, ovo se ne pamti!

Prenos, Srbija - Albanija: Kakav meč u Leskovcu, ovo se ne pamti!

Večernje novosti pre 17 minuta
Srbija – Albanija UŽIVO: Piksi napravio jedno iznenađenje!

Srbija – Albanija UŽIVO: Piksi napravio jedno iznenađenje!

Sport klub pre 42 minuta
Meč odluke Srbije i Albanije - ulog je baraž za Mundijal; Piksi sa dva debitanta u sastavu

Meč odluke Srbije i Albanije - ulog je baraž za Mundijal; Piksi sa dva debitanta u sastavu

RTV pre 32 minuta
„Samo bliski SNS-u su mogli do karata“: Leskovac kao grad duhova uoči meča godine

„Samo bliski SNS-u su mogli do karata“: Leskovac kao grad duhova uoči meča godine

Nova pre 1 sat
Napeto u Leskovcu - žandarmerija okupirala grad: Veliki broj pripadnika policije na ulicama - fudbaleri stigli na stadion

Napeto u Leskovcu - žandarmerija okupirala grad: Veliki broj pripadnika policije na ulicama - fudbaleri stigli na stadion

Kurir pre 42 minuta
FOTO Jedna rečenica na okovratniku, specijalno za Srbiju: Albanci objavili šta im piše na jedinstvenom dresu

FOTO Jedna rečenica na okovratniku, specijalno za Srbiju: Albanci objavili šta im piše na jedinstvenom dresu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUEFALeskovacAlbanijaTiranafudbalska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Uoči meča Srbija – Albanija: Uhapšen Italijan sa majicom UČK

Uoči meča Srbija – Albanija: Uhapšen Italijan sa majicom UČK

Danas pre 18 minuta
Cibona odustala od učešća u ABA ligi

Cibona odustala od učešća u ABA ligi

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Veliko iznenađenje u grupi u kojoj je Srbija

(VIDEO) Veliko iznenađenje u grupi u kojoj je Srbija

Danas pre 1 sat
Sastav Srbije za Albaniju: Piksi sa dva debitanta u startnih 11 u Leskovcu

Sastav Srbije za Albaniju: Piksi sa dva debitanta u startnih 11 u Leskovcu

Danas pre 48 minuta
UŽIVO: Neočekivana drama u Splitu!

UŽIVO: Neočekivana drama u Splitu!

Sport klub pre 17 minuta