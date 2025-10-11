Miško opet zagonetan - gore društvene mreže: Ražnatović posle dolaska Obradovića u Zvezdu najavio "nešto više"

Kurir pre 2 sata
Proslavljeni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, od danas je zvanično novi trener Crvene zvezde.

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović oglasio se putem društvenih mreža i potvrdio da je Obradović novi trener Zvezde i na kraju poslao jednu misterioznu poruku. "Zauzeta nedelja na tržištu trenera... Saša Obradović se vratio u Crvenu zvezdu, još toga dolazi sledeće nedelje", napisao je Miško Ražnatović.
KošarkaCrvena ZvezdaMiško RažnatovićSaša ObradovićKk Crvena Zvezdapojačanje

