Miško opet zagonetan - gore društvene mreže: Ražnatović posle dolaska Obradovića u Zvezdu najavio "nešto više"

Proslavljeni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, od danas je zvanično novi trener Crvene zvezde.

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović oglasio se putem društvenih mreža i potvrdio da je Obradović novi trener Zvezde i na kraju poslao jednu misterioznu poruku. "Zauzeta nedelja na tržištu trenera... Saša Obradović se vratio u Crvenu zvezdu, još toga dolazi sledeće nedelje", napisao je Miško Ražnatović.