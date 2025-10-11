Irska nije izdržala u Lisabonu - Ronaldo promašio penal, Ruben Neveš doneo slavlje naciji

Fudbaleri Portugalije pobedili su Republiku Irsku 1:0 u Lisabonu u okviru sedmog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a pobedonosni pogodak postigao je Ruben Neveš u poslednjim trenucima meča.

Bolji rival bila je Portugalija, ali nije iskoristila brojne šanse, pa ni penal koji je izveo Kristijano Ronaldo. Da nije bilo Rubena Neveša koji je u nadoknadi vremana drugog poluvremena doneo pobedu svojoj selekciji, strepeli bi Portugalci do duela sa Mađarima. Portugalija je od početka nametnula svoj ritam i već u prvih deset minuta imala nekoliko ozbiljnih prilika. U 16. minutu Kristijano Ronaldo je snažnim udarcem levom nogom pogodio stativu, dok je Bernardo