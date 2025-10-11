Irska nije izdržala u Lisabonu - Ronaldo promašio penal, Ruben Neveš doneo slavlje naciji

RTS pre 37 minuta
Irska nije izdržala u Lisabonu - Ronaldo promašio penal, Ruben Neveš doneo slavlje naciji

Fudbaleri Portugalije pobedili su Republiku Irsku 1:0 u Lisabonu u okviru sedmog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a pobedonosni pogodak postigao je Ruben Neveš u poslednjim trenucima meča.

Bolji rival bila je Portugalija, ali nije iskoristila brojne šanse, pa ni penal koji je izveo Kristijano Ronaldo. Da nije bilo Rubena Neveša koji je u nadoknadi vremana drugog poluvremena doneo pobedu svojoj selekciji, strepeli bi Portugalci do duela sa Mađarima. Portugalija je od početka nametnula svoj ritam i već u prvih deset minuta imala nekoliko ozbiljnih prilika. U 16. minutu Kristijano Ronaldo je snažnim udarcem levom nogom pogodio stativu, dok je Bernardo
SP (q): Blamaža Bugara u Sofiji, Azuri slavili u Talinu

Miško opet misteriozan: Nakon dolaska Obradovića u Zvezdu najavio još novina!

Španija i Portugal sigurni, obe selekcije vrlo blizu Mondijala

Ronaldo umalo tragičar, Italijani nisu smeli da se "igraju"

Andora odolela u Letoniji

Ovako Dejan Stanković prati debi sina za Srbiju: "Papi je malo nervozan"

Miško opet zagonetan - gore društvene mreže: Ražnatović posle dolaska Obradovića u Zvezdu najavio "nešto više"

Ključne reči

RonaldoFudbalSvetsko prvenstvoPortugalIrskaKristijano RonaldoLisabon

Piksi najavio rastanak: “Moram da prihvatim odgovornost, moja je krivica”

Navijači Partizana pretučeni u Splitu posle meča ABA lige

Šok u Leskovcu: Albanija vodi protiv Srbije na poluvremenu

Partizan se kockao u Splitu, ali uspeo da slavi u meču ABA lige

Uoči meča Srbija – Albanija: Uhapšen Italijan sa majicom UČK

