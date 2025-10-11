Panteri slomili studente: Fmp upisao prvu pobedu u regionalnoj ligi

FMP je jako loše ušao u meč imao dvocifren zaostatak, ali je do poluvremena uspeo da preokrene rezultat.

Podgoričani su tokom trećeg kvartala opet preuzeli inicijativu i vođstvo, a domaći su meč prelomili u poslednjoj deonici. Barna je bio najbolji sa 15 poena kod FMP-a, dok su se na drugoj strani istakli Gegić sa 14, odnosno Ilić sa 12 poena i šest skokova. FMP sada ima skor 1-1, dok je ekipa iz Podgorice na 0-2.