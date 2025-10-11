Partizan preživeo u Splitu: Preokret crno-belih za drugi trijumf u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su Split u gostima 86:81 (8:15, 30:19, 26:19, 22:28) u 2. kolu ABA regionalne lige.

Upisali su crno-beli drugi trijumf u ligi, a do njega su došli nakon preokreta pošto su loše počeli duel i gubili su 13:2. Željko Obradović, trener Partizana, reagovao je izmenama i tek u drugoj četvrtini je to rezultiralo preokretom. Na pet i po minuta do kraja Beograđani su imali 77:61, ali je Split serijom 14-0 režirao uzbudljivu završnicu, došavši na samo dva poena manjka. Međutim, Partizan nije dozvolio da se domaćin raduje. Najefikasniji u ekipi Partizana bio