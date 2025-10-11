Zvanično - bomba je odjeknula! Povratak legende na klupu Zvezde! Debitovaće već protiv Žalgirisa!

Kurir pre 38 minuta
Zvanično - bomba je odjeknula! Povratak legende na klupu Zvezde! Debitovaće već protiv Žalgirisa!

Legendarni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, posle pet godina vratio se na klupu voljenog kluba! Crvena zvezda je danas zvanično obavestila javnost da će Obradović biti novi trener tima sa Malog Kalemegdana.

Srpski stručnjak će već u nedelju odraditi prvi trening sa ekipom, a svoj debi na klupi u drugom mandatu u Zvezdi imaće u utorak na meču protiv Žalgirisa. "Obradović je veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000). Crvenu zvezdu je vodio tokom pandemije kovida 2020. godine, a prethodni klub bio mu je Monako sa kojim je prvi put u istoriji ušao u plej-of Evrolige, a u sezoni 2022/23 je stigao
