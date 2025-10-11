Požar u Zemunu, bez povređenih: U tri saobraćajne nesreće ozleđeno pet osoba

Oko 23 sata u Zemunu, u Ulici Poljoprivredno dobro 4, izbio je požar zbog kog je troje dece u svesnom stanju prebačeno u Univerzitetsku dečju kliniku na dijagnostiku, kazao je jutros doktor Nebojša Josipović iz Urgentnog centra za Radio televiziju Srbije (RTS).

On je dodao da su tokom noći u Beogradu zabeležene tri saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno, a oni su takođe zbrinuti u dežurnim lekarskim ustanovama. Portal Telegraf je takođe javio da je jedan tinejdžer (16) noćas primljen u Urgentni centar sa povredama za koje je tvrdio da su nastale usled napada nožem na beogradskoj opštini Voždovac. Trenutno nema informacija o težini povreda mladića, kao ni o tome da li je napadač, ili više njih,