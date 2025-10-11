Tramp i Zelenski razgovaraju nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Tramp i Zelenski razgovaraju nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski započeo je razgovor sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldom Trampom nakon što ga je pozvao da izvrši pritisak na Rusiju i zaustavi raketne i napade dronovima, objavio je danas šef ukrajinske predsedničke administracije Andrej Jermak.

Jermak je na Telegramu objavio da Zelenski i Tramp "trenutno razgovaraju", dan nakon jednog od najvećih ruskih napada na ukrajinsku električnu mrežu. Struja je, zbog jučerašnjeg napada ruske vojske, nestala u velikom delu Kijeva, čime je bez nje ostalo oko 800.000 stanovnika. U napadima je povređeno najmanje 20 ljudi i oštećeno nekoliko stambenih zgrada. Zelenski je juče na konferenciji za novinare pozvao Trampa da izvrši pritisak na predsednika Rusije Vladimira
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Britanski avioni u patroli blizu Rusije; kako je Zelenski dobio glavnu ulogu u Orbanovom filmu "Tisafon"

Britanski avioni u patroli blizu Rusije; kako je Zelenski dobio glavnu ulogu u Orbanovom filmu "Tisafon"

RTS pre 11 minuta
Počeo razgovor Trampa i Zelenskog nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

Počeo razgovor Trampa i Zelenskog nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

Serbian News Media pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Masovni ruski napadi na brojna energetska postrojenja; Kijev pogodio naftnu rafineriju u Baškortostanu

UKRAJINSKA KRIZA: Masovni ruski napadi na brojna energetska postrojenja; Kijev pogodio naftnu rafineriju u Baškortostanu

RTV pre 2 sata
Uživo bukte eksplozije u Ukrajini Rusi prave haos na frontu (foto/video)

Uživo bukte eksplozije u Ukrajini Rusi prave haos na frontu (foto/video)

Alo pre 2 sata
Počeo razgovor Trampa i Zelenskog nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

Počeo razgovor Trampa i Zelenskog nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

Novi magazin pre 3 sata
Ukrajina na udaru Ruske snage počele masovne napade na ove ciljeve

Ukrajina na udaru Ruske snage počele masovne napade na ove ciljeve

Alo pre 3 sata
Struja ponovo uspostavljena za više od 800.000 stanovnika Kijeva, dan posle velikih ruskih napada

Struja ponovo uspostavljena za više od 800.000 stanovnika Kijeva, dan posle velikih ruskih napada

Novi magazin pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Bajden na terapiji hormonima i zračenjem zbog raka prostate

Bajden na terapiji hormonima i zračenjem zbog raka prostate

Danas pre 41 minuta
Uhapšeno više od 100 ljudi tokom protesta radikalnih islamista u Pakistanu

Uhapšeno više od 100 ljudi tokom protesta radikalnih islamista u Pakistanu

Danas pre 12 minuta
Zvaničnik Hamasa: Razoružanje ne dolazi u obzir

Zvaničnik Hamasa: Razoružanje ne dolazi u obzir

Beta pre 46 minuta
Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

BBC News pre 31 minuta
Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu; Bez raspoređivanja američkih trupa?

Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu; Bez raspoređivanja američkih trupa?

RTV pre 36 minuta