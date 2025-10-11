Tramp i Zelenski razgovaraju nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski započeo je razgovor sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldom Trampom nakon što ga je pozvao da izvrši pritisak na Rusiju i zaustavi raketne i napade dronovima, objavio je danas šef ukrajinske predsedničke administracije Andrej Jermak.

Jermak je na Telegramu objavio da Zelenski i Tramp "trenutno razgovaraju", dan nakon jednog od najvećih ruskih napada na ukrajinsku električnu mrežu. Struja je, zbog jučerašnjeg napada ruske vojske, nestala u velikom delu Kijeva, čime je bez nje ostalo oko 800.000 stanovnika. U napadima je povređeno najmanje 20 ljudi i oštećeno nekoliko stambenih zgrada. Zelenski je juče na konferenciji za novinare pozvao Trampa da izvrši pritisak na predsednika Rusije Vladimira