Objavljen novi izveštaj o Trampovom zdravlju

NIN pre 33 minuta  |  Beta
Donald Tramp je "odličnog zdravlja" proizilazi iz lekarskog izveštaja američkog predsednika objavljenog juče posle njegove rutinske posete lekaru.

Sedamdesetdevetogodišnji predsednik SAD je obavio drugi lekarski pregled od povratka u Belu kuću u januaru u vojnoj bolnici Volter Rid, blizu Vašingtona. Tokom pregleda ustanovljeno je da je njegova srčana starost "oko 14 godina manja od njegove hronološke starosti", piše u zdravstvenom izveštaju koji je prenela Trampova portparolka. "Predsednik Donald Tramp i dalje je izvanrednog zdravlja sa dobrim kardiovaskularnim, pulmonarnim, neurološkim i fizičkim
