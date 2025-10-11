Objavljen novi izveštaj o Trampovom zdravlju

Donald Tramp je "odličnog zdravlja" proizilazi iz lekarskog izveštaja američkog predsednika objavljenog juče posle njegove rutinske posete lekaru.

Sedamdesetdevetogodišnji predsednik SAD je obavio drugi lekarski pregled od povratka u Belu kuću u januaru u vojnoj bolnici Volter Rid, blizu Vašingtona. Tokom pregleda ustanovljeno je da je njegova srčana starost "oko 14 godina manja od njegove hronološke starosti", piše u zdravstvenom izveštaju koji je prenela Trampova portparolka. "Predsednik Donald Tramp i dalje je izvanrednog zdravlja sa dobrim kardiovaskularnim, pulmonarnim, neurološkim i fizičkim