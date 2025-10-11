Gde gledati meč Srbija – Albanija?

Fudbaleri Srbije u subotu od 20.45 u Leskovcu dočekuju Albaniju u okviru kvalifikacione grupe K za plasman na Svetsko prvenstvo.

Engleska ima pet pobeda u pet kola i gotovo je izvesno da će biti prva, pa će ovaj duel potencijalno odlučivati o drugoj poziciji u grupi. Ta pozicija vodi u baraž na Svetsko prvenstvo. Duel u Leskovcu od 20.45 se igra u subotu, a prenosi se na kanalu RTS 1 i Arena Premium 1. Albanija ima osam bodova iz pet mečeva, dok Srbija ima bod i utakmicu manje. Sva dešavanja iz Leskovca možete takođe da pratite na portalu Nova.rs putem našeg uživo bloga.