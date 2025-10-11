Gde gledati polufinale Šangaja Đoković – Vašero?

Sve što treba znati o turniru u Šangaju stalo je u tu u jednu rečenicu Novaka Đokovića nakon što se plasirao u polufinale gde će mu na megdan izaći Valentan Vašero koji je do turnira bio 204. teniser planete i za njega se retko kada čulo van Monte Karla.

Duel njih dvojice je zakazan ne pre 10.30 i uslovi će biti baš pakleni. Kao da do sada i nisu bili. To je sada nešto raniji termin nego onaj u kom je igrao prethodna tri kola što je 16.30 po lokalnom vremenu. Igraće u najtoplijem delu dana, a zbog paklenih uslova je dva puta povraćao na ovom turniru. Direktan prenos meča biće obezbeđen na kanalu Arena Tenis, dok će čitaoci Nova.rs moći da prate ovaj duel putem uživo bloga na našem portalu. Budite uz nas.